Faites connaître vos idées d’aires protégées à Sept-Îles

Vous adorez un site naturel particulier et vous aimeriez qu’il soit protégé? Marie Cadieux et Lorine Thouin, de la Société pour la nature et les Parcs du Québec (SNAP), sont aux Galeries Montagnaises ce jeudi jusqu’à midi. Leur mandat? Inviter les Septiliens et Septiliennes à en en apprendre un peu plus sur l’appel à projets d’aires protégées en territoire public du Gouvernement du Québec.

La SNAP a été mandatée pour arpenter le Québec pour promouvoir l’appel à projets et sa dimension citoyenne. « L’appel à projet invite citoyens et organisations à déposer des projets d’aires protégées, autant terrestres que marins, en territoire public. Dans un formulaire, en ligne ou papier, ils doivent simplement présenter le territoire, donner les raisons qui justifient sa protection et décrire les impacts sociaux et économiques positifs et négatifs, au mieux de leur connaissance », indique Marie Cadieux.

À ce jour, 17% du territoire en milieu terrestre et 10% en milieu marin sont protégés. L’objectif est d’atteindre 30% d’ici 2030.

Elles vous convient à venir les rencontrer d’ici midi au cœur des Galeries Montagnaises.