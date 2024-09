Aréna Denis-Perron : des travaux pour assurer sa survie

Un bâtiment adjacent à l’aréna Denis-Perron servant de vestiaires et d’espace de rangement devra vraisemblablement être condamné d’ici l’hiver. La municipalité de Havre-Saint-Pierre est en mode solution.

« D’après les études préliminaires qui ont été faites, le bâtiment ne serait pas sécuritaire pour pouvoir continuer de l’utiliser à l’année », mentionne Paul Barriault, le maire de Havre-Saint-Pierre.

L’édifice adjacent à l’aréna a de nombreuses fonctions. En plus de servir d’espace de rangement, il y a les vestiaires pour les filles, la chambre des arbitres et des bureaux pour les associations sportives. Le bâtiment devra cesser d’être utilisé lorsque la neige commencera à tomber, selon les avis des experts.

Pour combler ce manque d’espace, la municipalité veut installer une rallonge. Elle sera constituée de trois roulottes collées ensemble, qui seront reliées à l’aréna Denis-Perron.

« On est en train d’organiser le tout avec un fournisseur de services et on devrait être bon pour débuter les travaux bientôt », affirme M. Barriault. Le coût du projet n’est pas encore défini.

Il admet aussi que la nouvelle extension ne devrait pas être prête avant que la première neige tombe.

« Cela risque de créer de petits inconvénients, mais les gens comprennent très bien la situation dans laquelle on se retrouve », dit le maire.

Conserver l’aréna

Havre-Saint-Pierre a toujours dans ses plans de construire un nouvel aréna, étant donné que l’édifice Denis-Perron est en fin de vie. Toutefois, la municipalité a rencontré quelques écueils à son projet. Le plus récent fut en juillet dernier, lorsque sa demande de subvention au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) a été refusée. La municipalité espérait obtenir une aide approchant les 20 M$ pour son projet qui est estimé à 29 M$.

Dans les conditions actuelles, il est difficile d’imaginer qu’un nouvel aréna soit construit à Havre-Saint-Pierre avant 2029, concède le maire. Ainsi, la municipalité œuvre à assurer la fonctionnalité de l’aréna Denis-Perron. Les travaux pour l’installation d’un nouveau système de réfrigération ont été amorcés au début de l’été et seront partiellement réalisés pour le début de la saison 2024-2025, pour une mise en service complète cet automne.

La glace a donc été faite, en ce début de saison, avec l’ancien système de réfrigération. D’ici novembre, c’est le nouveau système qui prendra la relève. Ce dernier pourra être transféré en partie dans le nouvel aréna, lorsqu’il sera construit. Son coût est de 2,5 M$.

Des travaux sont aussi nécessaires pour la toiture de l’aréna. Initialement, la municipalité avait pour projet d’installer une membrane qui viendrait empêcher les infiltrations d’eau par le toit. Des ingénieures ont cependant déterminé qu’une membrane serait trop lourde et que la toiture ne serait pas en mesure de supporter un tel poids. On se tournera donc vers une réparation avec du « patchage ». « L’aréna est dû pour être changé et elle est en fin de vie. Donc, si on ne fait rien, l’aréna va nous lâcher. Il faut faire des travaux pour la maintenir », affirme Paul Barriault.