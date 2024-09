Deux Septiliennes finalistes pour le Prix Femmes d’affaires du Québec

La présidente-directrice générale du Groupe Int-elle, Mirka Boudreau, et Julie Carrière, directrice générale de l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST) sont finalistes pour le Prix Femmes d’affaires du Québec 2024.

Le prix provincial en est à sa 24e édition. Il met en lumière des femmes « actrices d’un changement positif dans notre économie », décrit le Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ), qui est derrière l’événement. Le Réseau est d’ailleurs actif sur la Côte-Nord depuis maintenant un an.

Mirka Boudreau est en nomination dans la catégorie Entreprise s’étant le plus illustrée à l’international. Elle est à la tête du Groupe Int-elle, un réseau de plus de 300 employés ayant généré 15 M$ dans six pays en 5 ans d’existence.

Mirka Boudreau. Photo Prix Femmes d’affaires du Québec

De son côté, Julie Carrière est en nomination dans la catégorie Organisme ou entreprise sociale. Elle dirige l’INREST, un organisme à but non lucratif dont elle est la cofondatrice. L’objectif de l’organisme est de préserver les écosystèmes et l’environnement et d’assurer un avenir meilleur aux travailleurs et à la population. Il comprend un Centre d’expertise industrialo-portuaire et un Centre d’expertise Nutshimit-Shipek (qui signifie Forêt-Fleuve en Innu-aimun), qui rassemble la science et les savoirs traditionnels.

Julie Carrière. Photo Prix Femmes d’affaires du Québec

Le Gala Prix Femmes d’affaires du Québec aura lieu le 14 novembre, au Palais des congrès de Montréal. L’an dernier, Josée Shushei Leblanc, entrepreneure de Uashat mak Mani-utenam était lauréate dans la catégorie Entrepreneure d’impact – Petite entreprise.