Des casiers pour la location d’équipements sportifs sur la Côte-Nord

Des casiers seront installés dans différentes municipalités de la Côte-Nord pour permettre le prêt d’équipements sportifs.

C’est Loisir et Sport Côte-Nord (URLS) qui est derrière cette initiative. Les Box-Up offriront le matériel sportif gratuitement. Alimentés par l’énergie solaire, leur utilisation est simple. Il suffit de balayer un code QR pour ouvrir le casier et avoir accès à l’équipement.

Les premières Box-Up sont désormais disponibles dans les municipalités de Longue-Rive et de Franquelin. Les prochaines seront installées dans les municipalités de Baie-Comeau et Port-Cartier

« Cette initiative reflète notre engagement envers l’accessibilité au sport et au plein air pour tous, et nous espérons qu’elle encouragera encore plus de personnes à profiter des espaces extérieurs et à rester actifs », écrit l’URLS Côte-Nord par voie de communiqué

Depuis plusieurs années, l’URLS Côte-Nord multiplie les actions pour favoriser le prêt d’équipements sportifs. Une dizaine de centrales d’équipement, dont la plus récente à la ZEC d’Iberville à Longue-Rive, ont déjà été ouvertes.