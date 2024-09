Portneuf-sur-Mer : quatre arrestations lors d’une perquisition

Une perquisition a eu lieu le 13 septembre à Portneuf-sur-Mer. L’intervention qui s’est déroulée sur la rue Principale en matinée a mené à quatre arrestations.

Le groupe tactique d’intervention a procédé à l’arrestation de Jordan Pouliot, 22 ans, Cédric Lizotte, 28 ans, et Jonathan Gauthier, 31 ans. Ils ont comparu au palais de justice de Baie-Comeau la journée de leur arrestation et ils sont toujours derrière les barreaux.

Les policiers ont saisi des armes à feu et munitions ainsi que des téléphones cellulaires lors de la perquisition.

Jordan Pouliot est accusé de non-respect de ses conditions en dépassant l’heure de son couvre-feu qui est fixé de 19 h à 6 h. Selon le document de dénonciation fourni par la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), l’accusé n’était pas en droit de porter une arme, peu importe le type (couteaux et armes blanches comprises).

M. Pouliot fait face à six chefs d’accusation dans un précédent dossier dont le crime présumé s’est déroulé le 26 septembre 2023 à Baie-Comeau, peut-on lire dans le document public. Il est accusé de possession de drogue, entreposage et transport d’armes à feu et possession de trois armes à feu, dont une prohibée, chargée sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise. Il est également accusé d’avoir occupé un véhicule automobile où il savait que se trouvait une arme à feu.

Cédric Lizotte et Jonathan Gauthier sont tous les deux accusés de possession d’une arme à autorisation restreinte (pistolet), « pendant que cela [leur] était interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale », informe leur dénonciation respective sur les événements du 13 septembre dernier.

En ce qui concerne la quatrième arrestation, une jeune femme était sur les lieux, elle a été arrêtée, mais aucune accusation n’a été déposée contre elle.

Le dossier de Jonathan Gauthier revient à la cour aujourd’hui pour orientation/déclaration. Quant à messieurs Pouliot et Lizotte, ils comparaîtront le 23 septembre à leur tour pour orientation/déclaration de ce présent dossier.