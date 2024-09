Hockey Senior AA | Ouverture des camps

Ça sent la saison dans la Ligue de hockey Senior AA. Les Gaulois – PCR de Port-Cartier et les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles amorcent leur camp de sélection respectif dans dix jours.

La formation portcartoise sera sur la glace pour deux pratiques, soit les 28 et 29 septembre, de 13h à 14h30 pour le premier jour et de 10h à 11h pour le deuxième. Des matchs intra-équipe sont aussi prévue, soit à 20h30 pour le 28 et à 14h10 pour le 29.

Du côté des Basques, le camp se déroulera du 27 au 29 septembre à l’aréna Conrad-Parent. Des séances d’entraînement sont prévues le vendredi de 19h à 20h30 ainsi que le samedi de 10h à 11h30 et de 18h à 19h30.

Deux parties intra-équipes couronneront le processus le dimanche 29 septembre avec une rencontre à 10h et une à 18h.

Le camp de sélection est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent faire partie de l’équipe dirigée par Erick Miousse. Un formulaire doit être rempli au préalable avant le 22 septembre. Il est disponible sur la page Facebook du club.

Quant aux Marchands de Havre-Saint-Pierre, ils ont tenu une première pratique dimanche soir. À Baie-Comeau, c’est cette fin de semaine que les prospects pour les Pionniers tenteront leur chance.