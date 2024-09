Le prix Hector-Fabre remis à la municipalité de L’Île-d’Anticosti

La municipalité de L’Île-d’Anticosti reçoit le prix Hector-Fabre pour souligner l’ensemble des retombées de l’inscription d’Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le prix Hector-Fabre vise à saluer l’audace et la détermination de personnes et d’organisations québécoises ayant acquis une notoriété sur le plan international pour leur apport notable à l’essor de leur région. Une bourse de 25 000$ est assortie avec cette récompense.

Il était tout à fait normal que ce soit Anticosti qui remporte ce prix cette année étant donné l’importance de l’accomplissement que la municipalité a réalisé en accédant à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, commente Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

« Il s’agit d’une communauté extrêmement persévérante qui a décidé de faire tout le trajet pour être sur la Liste du patrimoine mondial…On n’avait pas le choix au gouvernement du Québec de reconnaître ce travail. C’est toute une communauté qui s’est rassemblée pour monter le dossier pour l’UNESCO », dit-elle.

Le prix a été remis en mains propres par la ministre Biron et ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, qui se sont rendus à Port-Menier pour l’occasion.

C’est en septembre 2023 qu’Anticosti a officielle été admis sur la Liste de l’UNESCO. Depuis 2017, la municipalité de L’Île d’Anticosti, appuyée par la communauté locale, les représentants politiques, huit Chefs de la Nation Innue et des scientifiques provenant de huit pays, a fait preuve d’une détermination hors du commun pour obtenir l’inscription d’Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de

la Côte-Nord et députée de Duplessis, et Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

Une carte de visite

Pour la ministre Biron, l’ajout de l’île d’Anticosti contribuera au rayonnement international du Québec.

« Dans le cadre des relations internationales, on fait des échanges culturels et on fait aussi des échanges sur nos joyaux et l’île d’Anticosti fait partie maintenant de ce portfolio parce que c’est un des joyaux de notre société québécoise ».

Le gouvernement compte bien promouvoir ce magnifique patrimoine.

« Je vais bientôt me rendre avec le premier ministre pour le sommet de la Francophonie. C’est évident qu’on va parler d’économie et de culture, mais on va aussi parler de ce qu’on a, notamment du fait qu’Anticosti est maintenant sur la Liste du Patrimoine mondial. C’est certain qu’on va en faire la promotion », affirme Martine Biron.

Cette nomination pourrait entraîner une hausse du tourisme. Le gouvernement assure qu’il sera présent pour soutenir la municipalité dans ses besoins, notamment pour le transport et les infrastructures d’accueil.

« On a un comité qui regroupe plusieurs ministères qui s’assure qu’on puisse accompagner Anticosti dans ses besoins parce que [la municipalité] s’attend à recevoir beaucoup plus de visiteurs et nous voulons que les gens viennent visiter ce joyau », affirme Kateri Champagne Jourdain.

Rappelons qu’en mai dernier, le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 16,5 millions de dollars à la Municipalité de L’Île‑d’Anticosti, pour la construction d’un bâtiment qui hébergera l’hôtel de ville, un centre communautaire et un espace d’accueil touristique.