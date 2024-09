La route 138 fermée en soirée à Sept-Îles

C’est ce soir, le lundi 16 septembre, que la route 138 dans le secteur du parc Aylmer-Whittom (communément le parc des écureuils) sera fermée à la circulation pour deux périodes de 90 minutes.

Les usagers qui auront à emprunter la route 138 dans le secteur du pont engendrant la rivière des Rapides à Sept-Îles devront prévoir leur déplacement lundi en fin de soirée.

La structure sera complètement fermée à la circulation de 21h à 22h30 et de 23h à 0h30.

La fermeture de cette portion de la route à quelque dix kilomètres à l’ouest de Sept-Îles est nécessaire en raison des travaux de réfection du pont Jourdain.

« Ces fermetures sont nécessaires afin de permettre l’installation de quatre sections du pont », indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le ministère a déjà communiqué avec les services d’urgence de Port-Cartier et Sept-Îles pour un protocole advenant une intervention « afin qu’on dégage le plus rapidement possible pour permettre le passage des véhicules d’urgence », mentionne Sarah Gaudreault, conseillère en communication.

La période choisie pour les travaux est celle ayant le moins d’impact, assure-t-elle. Elle a aussi été adaptée en fonction des changements de quart de travail.