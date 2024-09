Un spectacle de lancement pour Capsayé

Le groupe de Cayens présentera pour la première fois devant public des compositions originales tirées de leur nouvel album Tant qu’à faire.

« C’est une nouvelle étape », assure Alexandre Boudreau, le chanteur et guitariste du groupe. « C’est plaisant de jouer ton propre matériel. Si tu vois que les gens aiment ça et qu’ils chantent les paroles, c’est très gratifiant. »

Le spectacle aura lieu le 20 septembre à compter de 20 h, à la Salle de diffusion de la Shed-à-Morue d’Havre-Saint-Pierre.

Alexandre Boudreau se dit excité de la représentation à venir.

« Ça arrive vite ! On est en train de peaufiner tout ça, mais ça va être un party comme on est habitués de faire », affirme le chanteur. « Il va y avoir plein de surprises et d’invités spéciaux. »

L’album Tant qu’à faire, qui a fait sa sortie officielle le 17 août dernier, marque une première pour le groupe. Il inclut des compositions originales, en plus de collaborations avec des artistes locaux.

Parmi les nombreux collaborateurs du projet, Rob Langlois, membre du groupe Les Fils du Diable, a co-écrit la chanson titulaire de l’album. Un texte qui met de l’avant un esprit de camaraderie et de festivités.

Prochains projets

Bien que Capsayé soit concentré sur le spectacle à venir, les ambitions du groupe continuent de grandir.

« Au courant de l’année, on essaie fort d’aller faire des spectacles ailleurs qu’au Havre-Saint-Pierre comme à Sept-Îles, Baie-Comeau, Québec ou Montréal », affirme Alexandre Boudreau.

« J’aimerais ça continuer avec un autre album dans le futur ou un EP », poursuit le chanteur. « C’est sur qu’il va y avoir d’autres chansons qui vont venir, parce qu’on n’arrête jamais. »