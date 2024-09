Le Grand défi Pierre Lavoie de passage sur la Côte-Nord

Les élèves de l’École Sainte-Marie de Raguenau recevront la visite d’une équipe du Grand défi Pierre Lavoie le mercredi 18 septembre.

Durant la semaine, cinq écoles primaires auront la chance de recevoir la visite de La Grande récompense à ton école, une grande fête soulignant les 17 écoles gagnantes du défi des Cubes énergie.

L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie se rendra aussi dans les écoles à Nouvelle, Mont-Joli, Sainte-Apolline-de-Patton et Québec.

« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir aux jeunes des articles de sport comme des chaussures, affirme Pierre Lavoie. Ça s’inscrit à merveille dans la mission du défi des Cubes qui continue de faire découvrir l’activité physique au plus grand nombre de jeunes possible, et ce tout au long de l’année », déclare Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie.

Cette année, 1151 écoles primaires ont participé au défi. Elles ont accumulé collectivement 50 581 719 de Cubes énergie, ce qui représente 12 646 338 heures d’activité physique.