Les Métallos dénoncent « le laxisme d’ArcelorMittal en santé et sécurité»

Les pratiques en santé et sécurité dans les installations d’ArcelorMittal à travers le monde sont dénoncées par différentes organisations syndicales, dont le Syndicat des Métallos.

Les syndicats qui sont réunis au sein du syndicat mondial IndustriALL considèrent que la compagnie « presse le citron de ses installations actuelles, plutôt que de moderniser et d’améliorer ses façons de faire pour mieux protéger la santé et sécurité. Cela mène à des accidents et des décès prévisibles et évitables. »

Un constat qui est également fait par le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

« Lorsqu’on échange entre les syndicats d’ArcelorMittal, on voit un pattern généralisé : les profits passent avant la santé et la sécurité des travailleurs. Résultat, des travailleurs perdent leur vie, d’autres sont blessés et on préfère demander aux travailleurs de porter des équipements de protection individuels plutôt que d’investir pour assainir les milieux de travail », dit-il par voie de communiqué.

Les retards dans les investissements à venir à l’usine de traitement du minerai de la mine du Mont-Wright à Fermont sont déplorés par le Syndicat des Métallos.

« La santé et la sécurité, ce n’est pas juste de faire porter des équipements de sécurité et de donner des petits discours d’encouragement au sujet des pratiques sécuritaires. Ça signifie aussi pour la compagnie de mettre la main à la poche pour améliorer réellement les environnements de travail », ajoute-t-il.

Depuis 2012, on dénombre au moins 314 travailleurs décédés dans les installations d’ArcelorMittal partout sur la planète.

Sur la Côte-Nord, un soudeur d’ArcelorMittal avait perdu la vie dans un accident de travail en 2019 au Mont-Wright, à Fermont. Un peu plutôt, soit en juin 2019, un travailleur avait été blessé grièvement, également au complexe du Mont-Wright. Cet accident a mené à des accusations de négligence criminelle ayant causé des lésions contre ArcelorMittal. Le procès est présentement en cours.