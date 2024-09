Le World Explorer fait escale à Sept-Îles

Le World Explorer est à Sept-Îles aujourd’hui. Il s’agit de la première visite du navire de croisière au quai des croisières.

Il sera à quai jusqu’à 14h. À son bord, on retrouve 141 passagers et 105 membres d’équipage.

« Musées et grands espaces seront visités aujourd’hui avec notre équipe de guides et animateurs. Ils pourront aussi voir le travail de nos artisans et goûter à nos produits locaux. Ils rapporteront images et souvenirs de notre belle escale », indique Destination Sept-Îles Nakauinanu.

Le prochain navire qui fera escale à Sept-Îles est le Artania. Il sera au quai des croisières le 20 septembre.