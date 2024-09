Le pont sur le Saguenay est-il en péril, demande le Parti québécois

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, s’inquiète à la suite des propos de la ministre des Transports, qui a déclaré qu’il n’y avait plus d’argent au gouvernement du Québec pour les projets de transport dans la Couronne Nord de Montréal.

Mardi, la ministre Geneviève Guilbault a déclaré ceci : « On n’en a plus d’argent, on a eu un déficit au dernier budget de 11 milliards $. On doit payer pour des écoles, des hôpitaux, des routes, alors on ne peut pas mettre une infinité d’argents dans le transport collectif ».

Cela a fait sursauter le député Joël Arseneau, qui pense aux nombreux reports que le projet a essuyés sous la CAQ et de l’échéancier prochain pour les études sur le pont.

« Déjà, pas plus tard que l’an dernier, la CAQ avait battu notre motion qui reconnaissait que la Côte-Nord est géographiquement enclavée et que le service de traversier peut être imprévisible », déclare-t-il.

« En plus d’avoir repoussé à plusieurs reprises les études, les propos de la ministre me font craindre que le projet soit abandonné. Je crois que les élus de la région se doivent d’être transparents envers les Nord-Côtiers sur la décision de leur gouvernement, au moment où d’autres régions voient les promesses caquistes en matière de transport s’évaporer », ajoute-t-il.

Le député du Parti québécois croit fermement que la Coalition avenir Québec devrait donner un échéancier précis, si elle veut vraiment aller de l’avant avec un pont qui enjambera le Saguenay.