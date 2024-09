Un concours de compostage à Uashat mak Mani-utenam

Le concours « Composter pour gagner » vise à inciter la population de Uashat mak Mani-utenam à réduire le nombre de déchets compostables qui se retrouvent dans les centres d’enfouissement.

Les adresses avec les bonnes matières dans leur bac seront admissibles au tirage des prix, indique ITUM, qui est à l’origine du concours. Des cartes cadeaux, dont la valeur n’est pas précisée, provenant de plusieurs entreprises seront à gagner.

Pour participer, les membres de la communauté Uashat mak Mani-Utenam doivent remplir leur bac des bonnes matières compostables, à partir du 9 septembre.

Les participants n’auront qu’à sortir leur bac brun le jour avant la collecte, soit le 16 septembre à Uashat et le 18 septembre à Maliotenam.

Parmi les matières acceptées, on compte tous les résidus alimentaires, les résidus de jardin et les papiers et cartons souillés non cirés. Ceci inclut les papiers-mouchoirs et les essuietouts.

Les plastiques, les carcasses de chasse, le verre, le métal, le tissu, les couches et les produits sanitaires, ainsi que les poussières et charpies de sécheuse seront refusés.