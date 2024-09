Incendie à Sept-Îles : une collecte de dons pour les sinistrés

À la suite de l’incendie qui a lourdement endommagé un immeuble à logement à Sept-Îles, une collecte de dons s’organise pour 11 familles désormais dans le besoin.

C’est Centraide Duplessis qui est responsable de recueillir les dons en argent. Il est possible de faire une contribution en ligne via ce lien. Pour les dons en argent et par chèque, les gens peuvent se présenter au local de Centraide Duplessis au 8B, rue Napoléon.

L’organisme assure que tous les dons reçus seront remis aux sinistrés.

Pour ce qui est des dons en matériel, il faut contacter Recyk et Frip Sept-Îles par téléphone (418 960-5553) avant d’aller porter vos dons.

L’incendie d’un bloc-appartements sur la rue Régnault a provoqué l’évacuation d’une vingtaine de personnes. Elles ont été hébergées au Centre socio-récréatif de Sept-Îles et prises en charge par la Croix-Rouge. De son côté, la Ville de Sept-Îles indique être est en communication avec le CISSS de la Côte-Nord et les divers organismes communautaires du milieu pour coordonner le soutien aux évacués.

Malheureusement, une personne a perdu la vie dans l’incendie.