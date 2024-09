Jean Luc Kanapé, artiste et chercheur pour le conseil de la bande innue de Pessamit, présente Sous les barrages : Tshishe Manikuan. Ce balado dévoile les récits de ses ancêtres innus qui ont parcouru le territoire du Nitassinan pendant des millénaires à partir des grands cours d’eau.

Si le passage de ces hommes et femmes a laissé des traces sur plusieurs rivières dont Pessamiu Shipu, Manikuakanishtiku et Piletipishtiku, le développement de l’infrastructure électrique et la construction de barrages ont effacé plusieurs de ces marques.

Raconté par les « derniers nomades » de la communauté de Pessamit, le balado rend hommage à ceux et celles qui ont participé à ces expéditions et qui transportent encore ce savoir avec eux.

Sous les barrages : Tshishe Manikuan sera disponible sur Radio-Canada OHdio dès le 23 septembre 2024. Une séance d’écoute publique aura lieu à la Cinémathèque québécoise le 23 septembre, en présence de Jean Luc Kanapé pour célébrer le lancement du balado.