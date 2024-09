Réseau cellulaire déficient : les pompiers septiliens encore aux padgets

Le manque de redondance du réseau cellulaire dans la région a pour conséquence que les pompiers de la Ville de Sept-Îles doivent continuer d’utiliser des téléavertisseurs pour recevoir les appels d’urgence.

Le maire a expliqué que le service incendie utilise des téléavertisseurs parce que cet appareil est relié par un système filaire et non via les ondes cellulaires.

« Comme on a eu depuis quelques mois des coupures du réseau cellulaire, avec ce système de padget relié par filaire, on est certain que lorsque la centrale d’appel contacte les pompiers [le message est reçu] », explique le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

« Ce n’est pas un caprice qu’on achète de nouveau padget. C’est parce que ceux qu’ils ont actuellement commencent à être désuets », ajoute-t-il.

Lors de la séance du conseil du 9 septembre, la Ville a octroyé un contrat d’une valeur de 26 160$, pour l’acquisition de téléavertisseurs.

Réseau

Ce dossier rappelle que la région ne possède pas de redondance dans son réseau cellulaire. Cela fait qu’un simple fil sectionné peut priver tout le monde du réseau.

Pour remédier à cette situation, un projet d’installation d’un câble de fibre optique sous-marin par TELUS, entre la Gaspésie et la Côte-Nord, est sur la table. L’infrastructure sous-marine vise à créer une redondance du réseau à l’est de Baie-Comeau.

Les travaux devaient avoir lieu en 2022. Toutefois, ils avaient été arrêtés parce que les communautés autochtones n’avaient pas été consultées au préalable.

Selon des informations provenant du bureau de la députée fédérale de Manicouagan, Marilène Gill, Denis Miousse indique que les discussions avancent bien et on devrait bientôt avoir des nouvelles concernant le résultat des négociations.

Le maire espère un dénouement le plus rapidement. Il affirme que le navire qui peut effectuer l’installation du câble sous-marin doit être réservé deux ans à l’avance.

« Donc, plus vite on aura les autorisations de tout le monde, plus vite les travaux pourront être effectués », conclut le maire de Sept-Îles.