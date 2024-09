Réorganisation de l’administration municipale à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles a procédé à d’importants changements organisationnels au sein de l’administration municipale.

« On a apporté certains changements à la structure organisationnelle de la Ville afin de s’adapter aux réalités actuelles et répondre aux besoins futurs de l’organisation », a affirmé la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Les principaux changements touchent principalement le Service de l’ingénierie et des travaux publics, ainsi que le Service des finances.

Pour ce qui est du service de l’ingénierie et des travaux publics, avec le départ prochain à la retraite de l’actuel directeur, Michel Tardif, une importante réflexion a été engagée sur l’avenir de ce département. Il a été décidé de le scinder en trois services. Il y aura désormais un service des travaux publics, un service de l’environnement et un service de l’ingénierie à la Ville de Sept-Îles.

Jusqu’à présent la division des technologies de l’information relevait du service des finances. Il a été décidé d’en faire un service à part entière.

Dans un contexte où l’informatique prend de plus en plus de place, il était approprié et justifié de créer un service des technologies de l’information, indique la directrice générale de la Ville de Sept-Îles.

La municipalité précise que les changements se font à coût nul. Il n’y a pas de hausse de la masse salariale.

Les changements ont été adoptés lors de la séance du conseil du 9 septembre.