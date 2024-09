L’équipe volante en santé qualifiée d’échec par le Parti libéral

Selon le Parti libéral du Québec (PLQ), l’équipe volante promise par le ministre de la Santé Christian Dubé s’ajoute à la « longue liste d’échecs de [la CAQ] en matière de soins de santé ».

Par la biais d’une motion présentée à l’Assemblée nationale le 10 septembre, le porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, André Fortin, a dénoncé « l’échec du gouvernement caquiste à déployer des équipes volantes d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires en nombre suffisant pour répondre aux besoins criants en matière de main-d’œuvre en santé dans certaines régions ».

« La CAQ a refusé de débattre de la motion et de reconnaître son échec », affirme le PLQ, par voie de communiqué.

« Au printemps, le ministre de la Santé nous a vendu son projet d’équipes volantes comme étant la plus belle invention depuis le pain tranché. Malheureusement, pour les patients et les professionnels de la Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Outaouais, la CAQ n’a pas livré la marchandise et les Québécois n’ont pas reçu les services de santé auxquels ils ont droit », déplore le député libéral de Pontiac.

Ce dernier clame que le gouvernement Legault a manqué à son engagement en privant des régions du Québec, dont la Côte-Nord, des ressources nécessaires pour offrir les services de santé de façon stable. Selon M. Fortin, ces bris de services ont provoqué « une sérieuse crise de confiance de la part des professionnels ».