Le plus gros casse-tête de la Côte-Nord

D’aussi loin qu’il se souvienne, Sylvain Dagenais aime faire des casse-tête. L’Escouminois a réussi à finaliser un puzzle de 60 000 morceaux l’an dernier, mais il cherche toujours un endroit pour l’assembler et l’exposer dans le but d’amasser des dons pour des organismes locaux.

En attendant, il s’est tourné vers son garage qui n’est même pas assez grand pour accueillir son œuvre au complet. Le casse-tête, qui représente une carte du monde avec différents monuments historiques, mesure 29 pieds de long par 8 pieds de large. Une partie doit sortir du garage pour qu’il soit assemblé en entier.

Le casse-tête de 60 000 morceaux réalisé par M. Dagenais est le plus gros vendu sur le marché au détail. Il contient 60 parties de 1 000 morceaux qui doivent être assemblées par la suite. « J’étais en France quand j’ai reçu l’alerte sur mon téléphone qu’un nouveau casse-tête était disponible. J’ai vu qu’il avait 60 000 morceaux alors je l’ai commandé chez Costco », raconte le Nord-Côtier depuis 5 ans.

Il s’agit du plus imposant puzzle qu’il a assemblé à ce jour. Mais, il s’est tout de même attaqué à des 40 000, 32 000 et 18 000 pièces auparavant. « C’est une passion qui date de longtemps, mais j’ai arrêté quelques années. J’ai quand même eu trois enfants », lance Sylvain Dagenais qui n’a pas recommencé à moitié.

L’immense casse-tête lui a demandé quatre mois de travail. « Je fais ça à temps perdu, affirme-t-il. Ça me prend trois heures pour en faire un de 1 000 morceaux. » Le soixantenaire, qui s’adonne seul à ce passe-temps, apprécie donc le défi que lui apportent les puzzles de grande dimension. Maintenant, il attend l’arrivée sur le marché d’un casse-tête de 80 000 pièces.

Exposition

Comme il possède plusieurs gros casse-tête, qu’il aimerait voir assembler dans une même pièce, le Montréalais d’origine voulait organiser une exposition à la salle multifonctionnelle des Escoumins qui permettrait dans un même temps d’amasser des dons pour des causes locales.

« Je n’ai pas eu de réponse à ma demande à la Municipalité, mais je n’ai pas poussé non plus », dévoile celui qui avait déjà approché le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord lorsqu’il avait eu cette idée. L’homme est toujours ouvert à cette opportunité si jamais un organisme, une personne ou une entreprise possède un local assez grand pour accueillir ses œuvres.

Un record ?

Est-ce que le puzzle de Sylvain Dagenais est un record du monde ? Non. Sur la Côte-Nord ? Il croit que oui. « Ça n’a pas été mentionné à nulle part s’il y en a un autre qui a été fait dans la région. Comme il est très rare sur le marché commercial, ça me surprendrait qu’une autre personne l’ait acheté », laisse-t-il entendre.

Il n’a pas été possible de vérifier si un autre casse-tête de cette envergure a été assemblé en territoire nord-côtier. Toutefois, le Livre Guinness des records dévoile que le plus grand puzzle du monde contient 551 232 pièces. Il a été assemblé et finalisé le 24 septembre 2011 à Hô Chi Minh au Vietnam par 1 600 étudiants de l’Université d’Économie de Hô Chi Minh.