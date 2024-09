Frédéric Gagnon, candidat au Prix implication bénévole municipal à Sept-Îles

L’homme derrière la Parade de Noël de Sept-Îles et de bien des implications dans le milieu se voit récompensé par la Ville de Sept-Îles. Frédéric Gagnon est le candidat au Prix Implication bénévole municipal.

Le propriétaire de Remorquage FG s’implique dans la communauté depuis plusieurs années.

Lors de la pandémie, il a contribué avec sa compagnie pour la tenue de spectacles à l’extérieur, notamment de musique, via une plate-forme autour de milieux de vie pour aînés confinés.

Frédéric Gagnon est également à l’origine de la Parade de Noël qui en sera à une cinquième édition le 7 décembre prochain, événement qui est devenu une tradition festive et rassembleuse.

Le Prix Implication bénévole municipal est lancé par le ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Il rend hommage à des personnes ou des groupes qui ont contribué au mieux-être des citoyens. C’est la Septilienne Francine Vigneault qui a suggéré au conseil municipal la candidature de M. Gagnon.

« Depuis plusieurs années, Monsieur Frédéric Gagnon est activement engagé dans la collectivité septilienne. […] Ses initiatives contribuent à animer le milieu et à renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance dans la population », a laissé entendre la conseillère Charlotte Audet, lors de la séance du 9 septembre.

« Il est un exemple d’engagement qui inspire et rallie toute une communauté autour de ses projets », a-t-elle renchéri.

Par amour

« Merci aux membres du conseil pour cette belle candidature et merci à eux de faire bouger notre belle ville », a fait savoir Frédéric Gagnon au Journal. Il a appris la nouvelle ce matin alors qu’il se trouve en vacances, et touché par les commentaires reçus.

Cet amour pour sa ville est celui que ses parents et grands-parents ont partagé.

« J’aime ma ville comme mes grands-parents et mes parents l’aiment. Mon grand-père est arrivé dans les débuts de la fondation de Sept-Îles et mon père a travaillé comme employé municipal, et il en était fier. Il me trainait avec lui quand il devait répondre à des bris d’aqueduc et qu’il n’avait personne pour me garder. Tu restes assis-là fiston et tu ne bouges pas! J’ai assez passé de temps avec eux que je me demande si je n’aurais pas dû être payé. Mon père était fier de sa ville et il m’a transmis son amour pour Sept-Îles. Depuis plusieurs années, les Septiliens se sont investis grandement pour faire bouger la ville », a-t-il exprimé.