Trudeau ne doit pas négocier avec «les séparatistes» du Bloc, dit Danielle Smith

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ne veut rien savoir de l’idée que les libéraux de Justin Trudeau négocient avec «les séparatistes» du Bloc québécois pour se maintenir au pouvoir lors de votes de confiance.

«Le gouvernement fédéral n’a pas le mandat de négocier avec les séparatistes du Québec aux dépens de l’Alberta, de l’Ouest et du reste du pays», a-t-elle prévenu lundi sur X.

Mme Smith a ajouté que des élections devraient être déclenchées «immédiatement» si les libéraux empruntent cette voie.

Ses commentaires surviennent alors que les bloquistes ont annoncé qu’ils sont disposés à marchander leur soutien lors des votes de confiance maintenant que les néo-démocrates de Jagmeet Singh ont déchiré leur entente avec les libéraux.

Le leader parlementaire du Bloc, Alain Therrien, a expliqué que le rapport de force de son parti a augmenté considérablement alors que les libéraux redeviendront «véritablement» un gouvernement minoritaire et il y voit «une fenêtre d’opportunité».

En mêlée de presse à Montebello, en Outaouais, où les bloquistes tiennent jusqu’à mardi leur caucus présessionnel, leur chef, Yves-François Blanchet, a invité la première ministre Smith à ne pas «tomber dans cette culture des conservateurs d’être très agressifs, très belliqueux, à la limite injurieux».

«Faites comme nous autres. Faites-vous un bloc albertain qui ne parlera que pour l’Alberta ou un bloc des Prairies qui ne parlera que pour les Prairies, puis vous allez avoir un levier de négociation dans un Parlement qui, dans un tel contexte, ne serait certainement pas majoritaire», a-t-il poursuivi.

Quelques minutes plus tôt, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a publié sur X un montage où M. Blanchet hésite entre un t-shirt affichant le logo du Parti libéral du Canada et un autre où l’on voit celui de sa formation.

Devant les journalistes, M. Blanchet a affirmé que cette «détresse des conservateurs» met en lumière l’importance qu’aura le Bloc au Parlement au cours des prochaines semaines.

«On essaie de le solliciter (le Bloc) tout en l’haïssant un peu. C’est un peu bizarre comme relation», a-t-il lâché au passage.

Les bloquistes ont de nombreuses demandes qu’ils entendent mettre sur la table dans leurs éventuelles négociations, mais deux leur semblent plus «faciles, faisables et claires»: celles concernant les pensions des aînés et les pouvoirs en immigration.

Ainsi, ils veulent que le gouvernement fasse accorder la recommandation royale à leur projet de loi C-319 qui vise à augmenter la pension des aînés de 65 à 74 ans au même niveau que celle versée aux 75 ans et plus.

Les bloquistes souhaitent également que le Québec obtienne davantage de pouvoirs en matière d’immigration, en particulier au chapitre des travailleurs étrangers temporaires.