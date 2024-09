La glace de l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles fait encore des siennes

L’histoire se répète. Il n’est jamais facile de recommencer une nouvelle saison à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles depuis une dizaine d’années. Une petite partie de la glace derrière un des buts tarde à geler présentement. Cette situation amène quelques remaniements à l’horaire.

Trois facteurs peuvent expliquer le problème fait savoir Éric Smith, superviseur des deux arénas de l’avenue Jolliet.

Il pourrait s’agir d’un problème de fin de course avec le système de réfrigération, de la température extérieure qui cause une charge sur la réfrigération, « les compresseurs tombent en haute pression » ou d’un bris. Pour cette dernière situation, il n’est pas conseillé par CIMCO (entreprise de réfrigération) d’ouvrir la dalle.

« Le facteur temps y est pour beaucoup », estime M. Smith, parlant de la chaleur extérieure.

Plusieurs tests et essais sont faits depuis les derniers jours pour colmater la zone derrière le but en question et la garder froide.

« On est proactif. La glace devrait être à moins 4, moins 5. Actuellement, elle est à moins 8 pour tenter de refroidir la zone à moins 1 », explique-t-il.

D’ici à ce que la situation soit réglée, ce qui est espéré pour les prochains jours, les matchs des différentes ligues et associations sont déplacés à l’aréna Guy Carbonneau. Les pratiques se tiennent à Conrad-Parent.

Des programmes doubles sont prévus cette fin de semaine pour les Nord-Côtiers M13 AAA et M15 AAA qui reçoivent les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une décision sera prise mercredi à savoir dans laquelle des deux arénas de l’avenue Jolliet les rencontres seront jouées.

L’an passé, le problème de la glace a perduré jusqu’à la fin septembre avant que le tout soit pleinement sécuritaire.

Soulignons que la dalle de l’aréna Conrad-Parent n’est pas isolée comme c’est le cas dans l’autre édifice. De plus, sa dalle et son système de réfrigération datent de près de 50 ans.

Les différentes problématiques rencontrées chaque année ne font que donner des arguments à Éric Smith pour le projet de nouvel aréna qui pourrait ouvrir ses portes à l’automne 2026.

« On a hâte au nouvel aréna pour que ce soit efficace. On vit sur du temps emprunté, sur le respirateur artificiel », conclut Éric Smith.