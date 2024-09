La Côte-Nord et la Belgique parleront “forêt”

La Côte-Nord et la Belgique partagent des écosystèmes similaires et une subvention permettra à des institutions des deux pôles, dont le Cégep de Baie-Comeau, de comparer leurs façons de faire respectives et qui sait, de s’inspirer l’un l’autre.

Le Cégep de Baie-Comeau et la Haute École de la province de Hainaut Condorcet disposeront d’un peu plus de 10 000 $ “pour un projet innovant d’analyse comparative des forêts boréales et tempérées”.

Le département de Technologie forestière du cégep nord-côtier et son partenaire belge mèneront ainsi une “étude comparative approfondie afin de mieux comprendre et évaluer les pratiques de gestion durable et les innovations écologiques mises en œuvre analyseront des solutions innovantes développées dans les forêts boréales du Québec et les forêts tempérées de Wallonie Bruxelles”.

Ce projet abordera la question des changements climatiques et à la protection des forêts et se déploiera via des séances de travail en visioconférence et des missions tant à Baie-Comeau, qu’en Wallonie. “Pour le Cégep de Baie-Comeau et son Département de technologie forestière, il s’agit d’une occasion unique de faire rayonner les forêts du Québec et les pratiques envers cette dernière, en plus d’approfondir notre contenu pédagogique en Technologie forestière et la relation avec notre partenaire français, ce qui aura nécessairement un impact positif sur les projets d’échanges étudiants et enseignants”, a commenté Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep de Baie-Comeau.

Le projet devrait s’amorcer au mois de septembre 2024 pour une présentation des résultats en 2026.

Cette subvention a été obtenue dans le cadre du 13e appel à projets Québec – Wallonie-Bruxelles. Le soutien financier est offert par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie.