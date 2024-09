Cégep de Sept-Îles | Incertitude après une diminution du budget par Québec

Le Cégep de Sept-Îles voit son budget pour ses dépenses en investissement être diminué. Alors qu’il prévoyait dépenser 1,8 M$, le seuil a été établi à 600 000 $ par le gouvernement.

La direction a reçu, comme le reste des cégeps de la province, une directive du ministère de l’Enseignement supérieur, lui demandant d’amputer ses dépenses en investissement. La requête est arrivée un mois après le début de l’année financière.

Le budget correspond au montant que reçoit l’institution scolaire pour la construction, l’entretien des bâtiments, les rénovations, l’achat de mobilier et de matériel comme des livres.

« Essentiellement, c’est tout ce qu’on achète pour l’infrastructure et les opérations », résume David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles.

Le gouvernement affirme qu’il y a trop de demandes.

« Tous les projets arrivent en même temps, donc à un moment donné, il faut prioriser certains projets. On ne peut pas tout faire en même temps », a déclaré la ministre Pascale Déry, rapporte Le Devoir.

Cette nouvelle a pris l’organisation de court, parce que le budget et les dépenses avaient déjà commencé à être effectués.

« On travaillait déjà sur un gros projet de rénovation de notre entrée électrique. Donc, quand on a reçu la lettre du ministère, on avait déjà dépassé du double les sommes qui nous étaient accordées. Notre seuil maximum est de 633 000, mais on avait déjà 1,2 M$ [d’engagé]. On ne pourra pas respecter les seuils cette année », dit-il.

David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles.

Projets impactés

Toutefois, il reste encore des dépenses à faire dans la prochaine année, où cette nouvelle situation financière pourrait être problématique. Il y a notamment un projet de rénover tous les laboratoires de génie électrique qui sont désuets.

Ce qui est encore plus critique concerne la technique de physiothérapie que le Cégep offrira à partir de l’automne 2025. L’institution scolaire veut aménager les locaux pour ce nouveau programme, le printemps prochain.

« Il va falloir que notre seuil soit haussé pour nous permettre de le réaliser », indique le directeur général.

Il précise que le programme n’est pas compromis et que le Cégep va « tout faire » pour s’assurer de pouvoir l’offrir à partir de septembre 2025. Il rappelle que du personnel a déjà été engagé et que des étudiants sont en train d’obtenir des prérequis pour pouvoir commencer le programme.

Le Cégep de Sept-Îles poursuit les discussions avec le ministère, afin de présenter ses différents besoins pour la prochaine année.

Cette mesure n’affectera pas un projet comme celui du nouveau pavillon de recherche, dont la construction est bien avancée.

« Il s’agit d’un projet où l’on a été chercher des fonds dans d’autres ministères et des partenaires privées, donc cela ne touche pas ce projet », dit M. Beaudin.