Le bâtiment de la Coop de Gallix prend forme

Lentement mais sûrement, la construction du bâtiment de la coopérative de Gallix, à Sept-Îles, progresse.

Les travaux ont débuté à la fin mai sur un terrain au coin des rues Thériault et Bell. Depuis la fin des vacances de la construction, la charpente a commencé à être érigée.

« Notre COOP prend forme et vous pourrez observer de plus en plus d’activités sur le site dans les prochaines semaines », indique la coopérative de Gallix dans une publication sur les réseaux sociaux.

L’ouverture de la coopérative est souhaitée pour l’automne.

Ce projet de petite épicerie viendra combler un manque dans le secteur de Gallix qui était devenu un désert alimentaire en raison de la fermeture du seul dépanneur en 2017. Le coût du projet est d’environ 2 M$.