La Côte-Nord dit salut « Fitz », bienvenue Mme Fréchette

La Côte-Nord a été bien servie par le super ministre démissionnaire Pierre Fitzgibbon qui affichait un parti pris évident pour le développement économique, énergétique et industriel. Sous sa gouverne, la région a fait plusieurs gains, en mettant notamment la main sur 5 des 11 blocs énergétiques octroyés dans les dernières années.

Son départ n’inquiète pas outre mesure les promoteurs qui ont des visées sur le territoire et sur ses mégawatts.

Patrick Tobin, chef du projet Shipekun, de H2Green Steel, croit que la réussite du projet ne dépend pas d’un seul allié au gouvernement. « L’équipe basée à Montréal a voulu fédérer le projet au sein de l’appareil gouvernemental dès le début de nos travaux il y a de ça deux ans et c’est pourquoi nous avons la chance de bénéficier d’un appui large à Québec qui va au-delà du ministre lui-même », estime-t-il.

Il salue tout de même le travail de « Fitz » et espère que son départ n’aura pas d’impact sur l’échéancier du projet Shipekun. « Il n’est jamais idéal de perdre le ministre responsable du processus d’attribution des blocs d’énergie et nous continuons de suivre de près ce processus en espérant que celui-ci ne souffrira pas de retards majeurs suite au remaniement de responsabilités. »

H2Green Steel espère être parmi les heureux élus lors de l’attribution des blocs d’énergie qui devrait avoir lieu cet automne. « D’ici là, nous continuons de faire nos études de terrain à Pointe Noire et demeurons en attente de nouvelles », ajoute M. Tobin.

Chez Développement économique Sept-Iles (DÉSI), la présidente du conseil d’administration, Chantal Pitt, n’a également que de bons mots pour le futur ex-super ministre. « En ce qui concerne le bilan de M. Fitzgibbon à titre de ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, je considère qu’il a fait de belles choses sur l’ensemble de la Côte-Nord. Il y a eu de belles annonces, de beaux projets et on souhaite une continuité avec Mme Fréchette qui prend la relève », indique Mme Pitt.

Il faut éviter, dit-elle, les « pauses trop longues ». « Ce n’est pas parce qu’il y a des changements de garde qu’il faut repartir à zéro. À DÉSI, on est ouvert à travailler pour continuer à bien faire avancer les dossiers. J’ai confiance que Mme Fréchette va être en mesure d’assurer une belle continuité et travailler avec nous au développement de notre belle région », conclut Mme Pitt.