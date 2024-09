Personnel de soutien | Recrutement difficile dans les écoles de la Côte-Nord

Le recrutement de personnel de soutien est difficile dans les écoles de la Côte-Nord, qui cherche encore une cinquantaine de personnes, tandis que l’année est bien entamée.

Plus d’une dizaine de postes de technicien en éducation spécialisé et d’éducatrice en service de garde sont toujours libres au Centre de services scolaire du Fer.

La création de nouveaux postes, ainsi que le départ de travailleurs pour de meilleures opportunités professionnelles seraient en cause.

« Dans notre région, il y a des municipalités où il y a de grandes industries qui offrent des emplois très bien rémunérés, si l’on compare avec la fonction publique », affirme la présidente du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer (SERF) — CSQ, Monica Chiasson. « C’est certain que quand un travailleur se fait offrir presque le double de son salaire pour aller dans l’industrie minière, il y en a qui quitte. »

Pour réussir à combler les postes, on veut notamment offrir plus d’heures de travail aux employés à temps partiel, affirme Lise Madore, directrice par intérim du Centre de services scolaire du Fer.

Elle ajoute que cela ne cause pas de coupures de services pour les élèves.

Des enseignants dans presque chaque classe

Avec la rentrée scolaire maintenant derrière nous, deux postes d’enseignants sont encore à pourvoir au Centre de services scolaire du Fer. Les postes avaient été comblés, mais « des événements imprévus » ont mené à leur réouverture, explique le CSS du Fer.

La rentrée est qualifiée de « réussie » dans les circonstances par les différents intervenants, surtout lorsqu’on compare avec le reste du Québec, où la pénurie de professeurs est bien présente.

Pour Mme Chiasson, cette réussite s’explique par les efforts depuis de nombreuses années au niveau de l’attractivité. Toutefois, les listes de remplacement sont vides, ce qui pourrait devenir une problématique, souligne-t-elle.

Selon les données provenant du ministère de l’Éducation, en date du 28 août, huit postes d’enseignants étaient à pourvoir sur la Côte-Nord. Pour le personnel de soutien, ce nombre s’élève à 50.

Priorités syndicales

Il y a un an, les négociations autour d’une nouvelle convention collective étaient au cœur de l’actualité. Maintenant, l’une des priorités du syndicat sera de veiller à ce que cette nouvelle entente soit bien appliquée.

La valorisation du personnel de soutien et des enseignants sera encore le cheval de bataille du SERF-CSQ.

« On veut vraiment que l’expertise du personnel de soutien et des enseignants soit reconnue, parce que ce sont eux qui travaillent avec les élèves au quotidien », dit Monica Chiasson.

Même si les négociations sont terminées, il y aura encore des discussions pour améliorer la composition de la classe.

« On a besoin de classes équilibrées. Cela fait en sorte que les enseignants et le personnel de soutien sont capables d’enseigner davantage et d’aller plus loin avec les élèves », dit-elle.