Legault procédera à un «ajustement» ministériel jeudi pour remplacer Fitzgibbon

C’est jeudi après-midi que l’on connaîtra l’identité de la personne qui héritera des fonctions ministérielles du «superministre» Pierre Fitzgibbon, qui a annoncé son départ de la vie politique mercredi.

Après la conférence de presse de clôture du caucus présessionnel de la Coalition avenir Québec, prévue à 12 h 30 à Rimouski, le premier ministre François Legault prendra la direction de Québec pour aller procéder à un «ajustement» ministériel.

Lorsque des journalistes lui ont demandé qui succédera à M. Fitzgibbon, mercredi, M. Legault s’est fait avare de commentaires, leur demandant de patienter jusqu’à l’annonce officielle de jeudi après-midi.

En coulisses, le nom de l’actuelle ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, circule comme candidate potentielle pour succéder à M. Fitzgibbon comme ministre de l’Économie et de l’Énergie.

Avant de faire le saut en politique, à l’élection générale de 2022, Mme Fréchette a notamment été présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, de 2016 à 2021, et directrice des relations externes et institutionnelles chez Montréal International, de 2014 à 2016.

La personne qui sera choisie pour succéder à M. Fitzgibbon devra entre autres piloter l’étude du projet de loi 69 sur l’énergie, qui doit s’amorcer la semaine prochaine à l’Assemblée nationale.

Questionnés mercredi à Rimouski, deux ténors du gouvernement caquiste, Eric Girard et Christian Dubé, ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas prendre en charge les gros portefeuilles de l’Économie et de l’Énergie, préférant se concentrer sur leurs responsabilités actuelles aux Finances et à la Santé, respectivement.

L’ajustement à la composition du conseil des ministres doit avoir lieu à 15 h 20 à Québec, selon l’horaire officiel du premier ministre.

En plus d’être ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon était aussi responsable du Développement économique régional et de la région de Montréal.