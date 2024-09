Le rappeur québécois, Souldia, de son véritable nom Kevin St-Laurent, sera dans son élément dans les prochains jours. Il foulera les planches de la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre, de la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles et du Centre des arts de Baie-Comeau.

« La scène, c’est ma vie. Je me rends compte pourquoi je voulais faire ça. Il n’y a pas une drogue au monde qui peut accoter ça », a lancé Souldia, en entrevue avec le Journal.

La scène lui permet de vivre des émotions fortes, de passer un message dans le blanc des yeux du public. « Il y a une énergie avec la salle. Chaque endroit est différent. Il y a une énergie explosive », a-t-il renchéri.

Le rappeur originaire du quartier Limoilou à Québec a une belle connexion avec la Côte-Nord.

Il y a un bout qu’il n’est pas allé à Baie-Comeau, où il se produira le 7 septembre, mais « j’ai toujours vécu de beaux show là-bas », a-t-il mentionné.

Ces liens avec Sept-Îles, où il s’arrêtera le 6 septembre, sont encore plus forts.

« À Sept-Îles, il se passe toujours de quoi de magique », a-t-il laissé entendre.

La mère de Kevin St-Laurent, décédée en mars dernier, est originaire de Mashteuiatsh.

« C’est depuis que je suis petit que je connais des familles d’Innus, dont de Sept-Îles. C’est un lien que j’avais bien avant la musique. C’est un très fort lien naturel », a-t-il dit.

Souldia s’est produit quelques fois à Sept-Îles, notamment à l’ancien Bar le Thompson, et à Mani-utenam, à la salle communautaire et sur la scène d’Innu Nikamu.

Avec la Salle Jean-Marc Dion, il dit s’offrir un show de qualité, où il peut être à son meilleur.

Pour Havre-Saint-Pierre, où il lancera sa tournée nord-côtière, il s’agira de sa première visite.

Il a hâte à cette tournée. « J’imagine que ça va être une sacrée aventure. »

Lors de son spectacle, le rappeur, nommé au Gala des prix Juno 2024 dans la catégorie « Album franco », passera par tous ses albums, entre autres ses plus récents, Non Conventionnel et Portrait Robot (en collaboration avec Lost).

« Je ferai des clins d’œil de gauche à droite à chacun de mes albums. »