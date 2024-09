Opération anti-braconnage en Basse-Côte-Nord pour protéger le saumon

Une opération visant à protéger et restaurer les populations de saumon atlantique a été menée sur la Basse-Côte-Nord du 22 juin au 9 juillet 2024 par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

L’opération intitulée « Rod Island» a mobilisé 15 agents de protection de la faune provenant de partout au Québec. Les agents ont exercé une surveillance accrue dans le secteur afin d’empêcher la pêche au filet maillant hors saison et de saisir les filets installés illégalement.

Au total, 56 filets illégaux, 5 saumons et plusieurs autres espèces de poissons, dont la truite de mer, ont été saisis. Deux contrevenants ont été interceptés et les agents ont constaté 11 infractions en regard de la réglementation sur la pêche au saumon atlantique.

« Cette opération est une étape cruciale dans notre engagement à protéger le saumon, un trésor de notre biodiversité et une ressource précieuse pour les communautés locales. Nous remercions ceux et celles qui ont participé et soutenu cette initiative », indique le ministère.