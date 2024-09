Les députés caquistes sont réunis à Rimouski pour préparer la session parlementaire

Les 88 élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) se sont donné rendez-vous à Rimouski cette semaine pour préparer la prochaine session parlementaire qui sera marquée par les négociations avec les médecins et les infirmières.

Ces pourparlers ont repris de plus belle la semaine dernière, alors que le gouvernement a déposé des offres aux médecins de famille ainsi qu’aux infirmières de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Ces dernières sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2023.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, ont fait savoir à maintes reprises qu’ils cherchaient à obtenir plus de flexibilité de la part de ces acteurs clés du réseau de la santé, et ce, dans le but d’améliorer l’accès aux soins pour les Québécois.

Mais les négociations sont ardues; les infirmières, par exemple, craignent d’être forcées de se déplacer d’une unité de soins à l’autre, ou même d’un établissement à l’autre, au nom de la «mobilité» du personnel tant recherchée par le gouvernement. La FIQ a demandé à ses membres de refuser de faire des heures supplémentaires à compter du 19 septembre s’il n’y a toujours pas d’entente.

En entrevue à l’émission radiophonique de Mario Dumont la semaine dernière, le premier ministre François Legault a prévenu que les négociations étaient «très, très difficiles». «Je ne m’attends pas à ce que ça soit réglé avant Noël», a-t-il déclaré.

Projets de loi en santé, énergie et transport

D’ici là, deux projets de loi qui concernent justement la santé seront passés au peigne fin à l’Assemblée nationale: le projet de loi 68 qui vise à réduire la charge administrative des médecins et le projet de loi 67 élargissant les pouvoirs de certains professionnels, comme les pharmaciens et les psychologues.

D’autres pièces législatives chères aux caquistes seront étudiées, soit le projet de loi 69 de Pierre Fitzgibbon sur l’énergie, le projet de loi 61 de Geneviève Guilbault qui créerait l’agence Mobilité Infra Québec et celui de Jonatan Julien visant à réduire les coûts et les délais de construction des infrastructures.

Au gouvernement, on indique également vouloir maintenir la pression sur Ottawa cet automne dans le dossier de l’immigration temporaire; les caquistes martèlent depuis des mois que, selon eux, la capacité d’accueil du Québec a été largement dépassée.

Legault se fera encore discret

Le mot d’ordre chez les caquistes: poursuivre le travail, sans trop prêter attention aux sondages, qui continuent, mois après mois, de placer la CAQ au deuxième rang dans les intentions de vote, derrière le Parti québécois.

Le plus récent sondage Léger suggère que les caquistes auraient toutefois réussi à freiner leur chute, après que M. Legault eut décidé de se faire plus discret et de limiter ses prises de parole en public.

Ses conseillers l’encourageront cet automne à adopter la même stratégie.

Par ailleurs, même si les rumeurs se font de plus en plus persistantes au sujet du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui s’apprêterait à quitter ses fonctions, aucun remaniement ministériel ne serait prévu cet automne.

L’Assemblée nationale reprend ses travaux le 10 septembre.