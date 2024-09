Un été ressourçant ! – Chronique de Réjean Porlier

Il y a un moment que je n’avais pas repris la plume, sans doute par impression d’avoir fait le tour. Combien de fois ai-je dénoncé le manque d’intérêt des gouvernements provincial et fédéral pour notre coin de pays, alors qu’aucun plan pour renverser la tendance démographique négative des dernières années n’est à l’index, qu’on continue de proposer des études pour trouver des solutions viables à un système d’aviation archaïque qui coupe les ailes à notre développement, que nos jeunes quittent faute de pouvoir obtenir ici leur diplôme et qu’on ne s’intéresse à nous que pour nos ressources naturelles.

Que dire de cette route 138 qu’on complète au rythme de nos montées de lait régionales, sporadiques et étalées sur des décennies et de ce pont dont les études seront complétées cet automne nous a-t-on promis.

Les paris sont ouverts : Est-ce que le poids de la prochaine élection suffira à convaincre nos élus qu’il est temps de se commettre et lancer les travaux, ou assisterons-nous encore une fois à cette danse politique où on rebrasse continuellement les mêmes cartes en espérant donner l’impression de renouveau, un peu comme pour le dossier de l’aviation.

Mais c’est de notre avenir dont il est question et l’essoufflement n’est pas une option. Il faut des porteurs de dossiers, des voix qui se font entendre jusqu’à Québec, jusqu’à Ottawa. Il faut miser sur cette concertation régionale qui fait la différence, à n’en point douter.

Éveiller les consciences en espérant que se lèveront des leaders, suffisamment interpelés pour porter à leur tour ces dossiers cruciaux pour la région, pour le Québec et pour l’avenir, plus largement.

Deux évènements auront marqué mon été : une rencontre avec des jeunes, deux enfants nord-côtiers partis pour les études et devenus adultes, intelligents, aux grandes ambitions pour eux-mêmes. Des jeunes prêts à fermer la Basse-Côte-Nord, ce coin de pays qui à leurs yeux, n’engendre que dépenses et complications. De bons échanges sur l’occupation dynamique d’un territoire qui je l’avoue, ont réveillé ma fibre. Peut-être en avais-je besoin.

Puis je traversais ce premier livre d’une série de quatre sur René Lévesque, écrit par Pierre Godin. D’abord, il y avait l’homme que je redécouvrais, d’un charisme fou et d’une intelligence hors du commun, un premier de classe pour qui tout semblait facile. Il avait certes quelques côtés moins reluisants, dont une arrogance parfois méprisante et un égo qu’il nourrissait, mais René Lévesque ne se sera jamais défilé lorsqu’il était question de combattre les injustices auxquelles les siens et le peuple québécois étaient soumis. D’un courage et d’une détermination à déplacer les montagnes, cet homme avait compris l’importance de bien informer les gens pour les rallier à la cause.

Et c’était là sa grande force : arriver à rendre clairs des situations et des enjeux complexes. René Lévesque s’employait à transformer ses frustrations en motivation et en action. Ce grand homme avait choisi de faire partie des réformateurs plutôt que des plaignards et il a marqué son époque par des avancées importantes pour le Québec.

Je vais sortir de cet été convaincu qu’il reste beaucoup à faire pour façonner l’avenir de la Côte-Nord et du Québec. J’ai encore le goût de participer à ces débats populaires qui initient le changement, en éveillant ici et là quelques consciences et qui sait, contribuer à l’émergence de quelques leaders qui trouvent leur motivation dans la préservation et le développement du bien commun et non dans sa prédation.

Bon retour à ceux et celles qui reprennent le travail. Gardez-vous une petite place pour entretenir votre sens critique et dites-vous que le débat ne tue pas, il nous fait toutes et tous progresser. S’il faut jouir du confort, il faut aussi s’en méfier, car il détourne notre attention et parfois le réveil est brutal.

À bientôt !