500 personnes pour conclure la fin de semaine du Rouge et Or à Sept-Îles

Environ 500 personnes ont assisté aux matchs intra-équipe de volleyball du Rouge et Or de l’Université Laval dans le gymnase de l’école Jean-du-Nord, dimanche.

C’était la cerise sur le sundae de la fin de semaine mise en place par l’organisation du Tournoi Orange Alouette.

Deux équipes (féminin/masculin) de volleyball du Rouge et Or de l’Université Laval ont passé trois jours à s’entraîner à Sept-Îles et devant public.

Ils ont été reçus « comme des rois » dans la région. Vendredi, ils ont notamment savouré un repas de homard à la ferme maricole Purmer. Les équipes ont aussi fait du paddleboard, du kayak, de la pêche et du lasertag.

Samedi, 190 jeunes des écoles secondaires de Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre ont participé à des cliniques sportives avec les athlètes.

Cette sortie en région était l’occasion pour les équipes du Rouge et Or de renforcer leur teambulding, en plus de faire la promotion de leur sport et de leur programme.

Le Tournoi Orange Alouette aimerait répéter l’expérience en organisant d’autres activités du genre dans le futur.