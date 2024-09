C’est gratuit aujourd’hui, au Musée de la Côte-Nord

Fidèle à son habitude, le Musée de la Côte-Nord offre gratuitement accès à ses installations en ce premier dimanche du mois. En vedette pour les enfants : création d’une sculpture comestible !

De 10 h à 16 h, des visites guidées gratuites sont offertes dans la nouvelle exposition permanente Côte-Nord, des kilomètres de temps. Elles se feront toutes les heures.

Les enfants âgés de 6 ans et plus et leur accompagnateur sont invités à participer à un atelier de création de sculpture comestible.

L’atelier est proposé deux fois dans la journée : à 10 h 30 et à 14 h.

L’activité débutera par une visite de l’exposition Côte-Nord, des kilomètres de temps. Les participants devront s’inspirer de la découverte des collections exposées pour fabriquer leur œuvre.

« Par exemple, la Côte-Nord est riche de vie et de biodiversité. Elle est fréquentée par des centaines d’espèces animales et végétales. Les enfants pourront choisir l’une des espèces visibles dans l’exposition et s’en inspirer pour fabriquer leur œuvre éphémère et biodégradable », explique le Musée.

L’inscription est obligatoire. Une dizaine de places par atelier sont disponibles.