Un spectacle de Noël historique sur Clarke City

La troupe du Masque d’Or proposera une création historique sur les planches de la salle Jean-Marc-Dion avec Clarke City Noël 1908, inspirée de l’histoire des frères Clarke.

La comédie musicale créée par le directeur de la troupe, Michel Pelletier, sera jouée en décembre. Elle inclura une vingtaine de chansons. Le répertoire comprendra des pièces originales et des classiques de Noël.

L’histoire se déroule à l’aube du 20e siècle, dans un Québec en pleine transformation.

« Quatre frères visionnaires, George, James, John et William Clarke, de New York et Toronto rêvent de bâtir une communauté prospère à l’embouchure de la rivière Sainte-Marguerite », peut-on lire dans le prologue de l’œuvre. « Loin de se douter que leur projet audacieux marquera à jamais l’histoire de la région, ils mettent sur pied Clarke City, une ville où ils pourront exploiter la forêt environnante, grâce à une imposante usine de pâtes et papiers et y créer un village » fermé « entièrement dévoué à leur compagnie et produire le papier nécessaire à l’impression du Century Dictionary et de l’Encyclopedia Britannica, dont ils sont les éditeurs. »

Pour son spectacle de Noël, la troupe recherche une quarantaine de personnes pour occuper différents niveaux de rôle. Elle a besoin de chanteurs, de comédiens et de danseurs de tous les âges.

Une séance d’information aura lieu le 9 septembre, 19 h 30, au local E3-E5 du centre socio-récréatif.

Les élèves de l’école de théâtre musicale seront aussi du projet.

Par ailleurs, le Masque d’or présentera une deuxième production en juin, cette fois repêchée du côté de Broadway.