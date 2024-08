Hockey féminin : Ely Rock poursuit sur sa lancée 

Après avoir vécu sa première année collégiale avec les AS de Québec dans la catégorie midget AAA, Ely Rock a su faire parler d’elle. L’entraîneur-chef Patrick Pilon se dit particulièrement fier de pouvoir compter sur l’athlète nord-côtière dans la première équipe de hockey féminin de division 2 collégiale du RSEQ, à Gatineau.

D’un premier souffle, l’entraîneur a confié au journal Le Manic que l’hockeyeuse de Pessamit détenait un talent de division 1. Blessée durant plus d’une demi-saison l’an dernier, Ely Rock n’a pas eu l’occasion de tenter d’intégrer les équipes de ce niveau. C’est lors de ses présences aux Championnats nationaux autochtones de hockey et à la Coupe Chevrolet que M. Pilon l’a rapidement recrutée.

Du côté de la jeune passionnée de hockey, quelques offres sont venues à elle, mais son choix s’est aussi arrêté avec les Hurricanes.

L’équipe de hockey féminin de division 2 du Heritage College prendra part à 30 matchs cette saison. Les joueuses s’entraîneront trois fois par semaine sur la glace, elles devront faire deux entraînements de préparation physique en plus de s’assurer de bien réussir leurs études. L’athlète de la communauté de Pessamit doit également se familiariser avec l’anglais puisqu’il s’agit d’un établissement anglophone.

Prête à tout pour son rêve

Ely Rock joue avec une équipe 100 % féminine depuis seulement l’année dernière. « Ça m’apporte tellement dans mon évolution », explique-t-elle. Elle qui dit se sentir plus forte et déterminée que l’an passé avoue également ressentir une amélioration dans sa confiance et ses compétences. L’attaquante qui poursuit son plus grand but, soit la Ligue professionnelle féminine, souhaite tout faire pour réaliser son objectif.