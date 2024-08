Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine…

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Le maire de Sept-Îles piraté

Si le maire de Sept-Îles vous a abordé dernièrement via les réseaux sociaux pour vous parler de finance, sachez qu’il n’est pas l’auteur des messages. Son compte Facebook a été piraté pour une troisième fois en deux mois.

Une vague « jamais vu » d’un virus canin mortel frappe à Sept-Îles

Une vague sans précédent d’un virus mortel pour les chiens est observée à Sept-Îles. Plus d’une vingtaine de cas de parvovirus en deux semaines ont été rapportés à la Clinique Vétérinaire Septilienne, qui a simplement cessé de les compter.

Radio-Canada Côte-Nord : aucune émission de radio locale en ondes

Il n’y a pas juste la radio montréalaise qui connaît des chamboulements. Depuis quelques semaines, les auditeurs nord-côtiers de la première chaîne de Radio-Canada constatent certains changements.

Vers une saison touristique record sur la Côte-Nord

La saison touristique a démarré sur les chapeaux de roue cette année, selon Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord. Bien que les statistiques complètes ne soient pas encore disponibles, les premiers mois de la saison montrent des signes encourageants.

Une histoire encore jamais racontée

À la SPCA Côte-Nord, c’est la tempête parfaite qui souffle à plein régime. Le refuge déborde et n’accepte plus de nouveaux pensionnaires, faute d’espace. Mais le problème est grand, car il n’est pas question ici d’infrastructures, de matériel ou d’argent, mais bien d’humains.

Important accident de travail chez Équipements Nordiques

Un travailleur de l’entreprise Équipements Nordiques de Sept-Îles a subi de graves blessures dans la nuit du 9 au 10 août dernier. La CNESST est sur le dossier.

La date de la Parade de Noël de Sept-Îles est connue

On connaît la date de l’arrivée du Père Noël à Sept-Îles. Il se pointera une fois un peu avant le 25 décembre. L’homme à la barbe blanche défilera dans certaines rues de la municipalité le 7 décembre.

La garderie du Cégep de Sept-Îles dans l’incertitude

Le projet pilote du ministère de la famille qui rendait possible l’opération d’une halte-garderie à l’intérieur du Cégep de Sept-Îles a pris fin cet été, si bien que les étudiants de l’établissement ne peuvent pas compter sur ce précieux service pour la rentrée.

Rio Tinto IOC célèbre son 70e anniversaire à Sept-Îles

Rio Tinto IOC a célébré ses 70 ans en grand lors d’une cérémonie tenue à Sept-Îles qui a réuni de nombreux convives.

Prolongement de la 138 : n’oubliez pas le saumon

Les 400 km de distance entre Kegaska et Vieux-Fort n’ont toujours pas de lien routier avec le reste du Québec. L’énorme chantier est en cours pour prolonger la 138 et relier cette partie de la Basse-Côte-Nord, mais des inquiétudes sont soulevées quant au tracé prévu entre La Tabatière et Tête-à-la-Baleine et à ses impacts sur la population de saumon de la Rivière Gros Mécatina.

Plus de collectes avec le compostage à Sept-Îles

Le nouvel horaire de la collecte des matières résiduelles soulève de l’insatisfaction chez certains Septiliens, puisque le camion récoltera les ordures désormais aux quatre semaines, plutôt que chaque semaine l’été et une sur deux l’hiver.