Plus de collectes avec le compostage à Sept-Îles

Le nouvel horaire de la collecte des matières résiduelles soulève de l’insatisfaction chez certains Septiliens, puisque le camion récoltera les ordures désormais aux quatre semaines, plutôt que chaque semaine l’été et une sur deux l’hiver.

Le nombre total de collectes va pourtant augmenter, avec l’arrivée du compostage dès le 16 septembre.

À titre comparatif, en 2023, il y a eu 65 collectes toutes matières confondues. Il est prévu qu’en 2025, il y aura 81 collectes, soit 16 de plus. Il n’y a donc pas de réduction du service, mais une augmentation, fait valoir la Ville de Sept-Îles.

Selon ses statistiques, environ 60 % des matières provenant du bac vert sont des matières organiques.

« Sur cette base, si un citoyen fait un bon recyclage et a de bonnes habitudes avec les matières organiques, on pourrait penser que ce défi va être atteint », affirme Jean-François Grenier, chef de la division Environnement à la Ville de Sept-Îles. « On est toutefois très conscient que c’est un enjeu majeur autant pour le citoyen que pour la Ville. On va rester attentif aux difficultés que les gens vont rencontrer. On va aussi être en mode sensibilisation et éducation pour inculquer les nouvelles habitudes », ajoute-t-il.

Il faut aussi prendre en compte que toutes les matières qui génèrent des odeurs vont pour la plupart être dirigées vers le bac brun. Les matières qui pourraient donc être les plus incommodantes à cause des odeurs en période estivale seront ramassées chaque semaine.

M. Grenier se dit tout de même conscient que le nouveau système pourrait présenter certains défis pour les jeunes familles qui jettent les couches à la poubelle. Il assure que la Ville restera à l’écoute face aux problématiques qui seront soulevées, au fur et à mesure.

Il n’y a pas de modèle parfait pour la collecte à trois voies, souligne-t-il.

« Personne n’a la même situation à travers le Québec. On tente de s’inspirer des bons coups et des moins coups, mais [le nouvel horaire de collecte] il faut l’essayer pour voir comment les gens réagiront », dit-il.

Pour l’instant, l’imposition de cette nouvelle collecte concerne les résidences. Pour ce qui est des immeubles multilogements et des institutions, commerces et industries (ICI), la troisième collecte s’implantera graduellement par phases, au courant des deux prochaines années à Sept-Îles.