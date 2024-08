La date du défilé de Noël de Port-Cartier est connue

C’est le samedi 16 novembre que se tiendra la 9e édition du défilé de Noël de Port-Cartier.

Afin de rendre cette édition encore plus mémorable, la Chambre de commerce de Port-Cartier, l’un des organisateurs de l’événement a demandé l’aide du public afin de créer un événement qui sera magique pour tous. Les gens sont invités à répondre à un sondage en ligne qui permettra de connaître les souhaits et les attentes pour ce défilé. Le sondage est accessible via ce lien.

En 2023, ce sont 25 véhicules de 18 entreprises et organismes locaux qui ont défilé dans les rues de Port-Cartier.