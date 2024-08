Alliance forêt boréale dépose un mémoire et témoigne devant le comité parlementaire à Ottawa

Alliance forêt boréale (AFB) a officiellement déposé son mémoire dans le cadre de la consultation publique sur le décret d’urgence visant à protéger l’habitat du caribou forestier et témoignera plus tard aujourd’hui devant le comité parlementaire chargé d’étudier l’impact de l’adoption de ce décret sur l’avenir de l’industrie forestière au Québec.

L’AFB estime à 3 600 le nombre de familles qui seront touchées par les pertes d’emplois et qui « se retrouveront à la rue » si le décret de protection du caribou est rendu effectif affirme l’organisation dans son communiqué.

« Notre organisation est d’avis qu’il est possible de concilier aménagement forestier et protection du caribou par une gestion rigoureuse et respectueuse de la biodiversité et qu’à ce titre, le gouvernement du Québec a toute la compétence et la crédibilité pour y arriver », affirme M. Yanick Baillargeon, président d’Alliance forêt boréale.

« Est-ce que le gouvernement du Canada est prêt à jeter à la rue 3 600 familles, dont 2 500 uniquement sur le territoire de la MRC Haute-Côte-Nord, à tuer l’économie régionale de notre territoire et à créer des villages fantômes qui vivent aux dépens du gouvernement? », se questionne le président.