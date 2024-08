Rio Tinto IOC célèbre son 70e anniversaire à Sept-Îles

Rio Tinto IOC a célébré ses 70 ans en grand lors d’une cérémonie tenue à Sept-Îles qui a réuni de nombreux convives.

L’année 1954 a été marquante dans l’histoire d’IOC. C’est durant ces 12 mois que l’entreprise a terminé la construction d’un chemin de fer reliant Schefferville à Sept-Îles et que la première cargaison est arrivée aux quais de Sept-Îles le 1er août 1954.

« Aujourd’hui, nous nous rassemblons à nouveau pour réfléchir sur notre parcours et comment nous pouvons nous rendre plus loin », a affirmé Mike McCann, président et chef de la direction d’IOC.

Mike McCann, président et chef de la direction d’IOC

La ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, ainsi que la ministre fédérale du Développement économique rural, Gudie Hutchings, étaient présentes pour l’occasion. Elles ont toutes deux souligné l’importance qu’IOC a eue pour le développement économique.

« L’arrivée du tout premier chargement de minerai de fer en 1954 marque non seulement le commencement des activités d’IOC, mais aussi le positionnement de Sept-Îles comme plaque tournante du transport et de l’exportation des minéraux comme un véritable pôle névralgique », a affirmé Mme Champagne Jourdain.

La ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain

Pour ce qui est de l’avenir, M. McCann croit que la minière saura tirer son épingle du jeu. Dans un monde qui demande de plus en plus de solutions face à la crise climatique, le minerai à haute teneur en fer d’IOC saura répondre au besoin.

« Cela ouvre une véritable opportunité pour IOC de stimuler l’innovation et assurer la durabilité de nos opérations », dit-il.

Aujourd’hui, Rio Tinto IOC compte près de 3 000 employés au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le rôle des Innus

La relation entre les communautés innues et la minière a retenu l’attention lors de la cérémonie.

« Je pense que c’est important de reconnaître les personnes [innus] qui ont travaillé chez IOC dans les années 1950 et 1960 », dit le chef Mike Mckenzie de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, ajoutant qu’ils ont malheureusement trop souvent été oubliés.

Le chef Mike Mckenzie de la communauté de Uashat mak Mani-utenam

Mike McCann a reconnu les erreurs du passé.

« Alors que nous soulignons ce jalon, il est important de reconnaître notre histoire avec honnêteté. Il y a eu des moments où nos actions ne reflétaient pas le respect et la collaboration que nous devrions avoir. Nous avons appris et nous sommes commis à construire un futur ensemble avec optimiste et confiance », affirme-t-il. Il a rappelé que des ententes avaient été signées avec les communautés autochtones dans les dernières années.

Le chef de Mike Mckenzie de la communauté de Uashat mak Mani-utenam a aussi demandé de travailler à la restauration des sites dans le secteur de Schefferville.

La cérémonie s’est conclue par une prestation musicale de l’auteur-compositeur-interprète innu Florent Vollant. Il était accompagné à la guitare de Scott-Pien Picard. Les musiciens auront réussi à faire danser autant les employés de la minière que les représentants des divers paliers de gouvernement.