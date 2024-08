Le Husky football en pleine santé

Le football est en parfaite santé chez le Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, que ce soit pour l’engouement chez les joueurs que pour l’implication des entraîneurs.

Ils étaient près de 60 au camp de sélection pour l’équipe benjamine, en avril. 45 ont été retenus, dont 35 recrues. Chez les juvéniles, ça se passait en fin de semaine. Ils étaient 47. L’heure est aux décisions pour les entraîneurs, mais les coupures devraient se faire peu nombreuses.

Le Husky mise aussi sur un bon groupe d’entraîneurs. Ils sont pas moins de 18 personnes différentes dans l’organigramme du personnel des deux équipes. Cinq sont nouveaux pour la saison à venir, dont quatre anciens joueurs du programme (Frédéric Clements, Gabriel Labrecque, Nicolas Haché et Adam Minier) et un en provenance de la Gaspésie, Éric Arsenault. Au groupe, s’ajoutent le personnel des premiers soins et les responsables de l’équipement.

« Nos têtes de football sont rendues nos jeunes coachs. Ils sont plus à jour que nous, au niveau de l’aspect technique du football. On a confiance en la jeunesse », mentionne Jean-Pierre Lord, coordonnateur du programme de football aux écoles Jean-du-Nord et Manikoutai.

« On a des gars qui ont joué chez nous et ils connaissent les valeurs du programme », renchérit-il.

Ancien du Husky et ayant aussi porté les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, en plus d’avoir occupé un poste d’entraîneur avec ce club, Frédéric Clements est pressenti pour se retrouver à la barre du Husky benjamin dans un an.

Jean-Pierre Lord a d’ailleurs délaissé son poste d’entraîneur-chef du benjamin à Luc Turner. Il se consacrera davantage à la coordination du programme, entre autres au suivi scolaire, mais aussi aux voyages, en plus d’un rôle partagé dans les entraîneurs de la ligne offensive du juvénile. Dany Dumont est l’entraîneur-chef de la formation juvénile.

Avec davantage de têtes de football dans le personnel, les entraîneurs iront de méthodes supplémentaires, avec un plan de progression et des évaluations personnelles chez les jeunes. « On va travailler en collaboration avec les deux équipes », indique M. Lord.

Au-delà du sport, l’objectif du Husky football est de garder les jeunes motivés, mais surtout de les garder à l’école.

Frédéric Clements parle du football comme un sport inclusif. « On juge sur les habiletés et le dévouement ».

Huit filles sont d’ailleurs dans les rangs du Husky pour la saison à venir.

Saison 2024

La formation benjamine sera la première des deux équipes du Husky à fouler le terrain en match. Son calendrier s’ouvre spécialement avec un Jamboree le 14 septembre, au Saguenay. Elle affrontera chacune des équipes de sa catégorie. Pour l’occasion, les entraîneurs seront sur le terrain, question notamment de sécuriser les jeunes recrues qui en seront à leur baptême. Ces matchs n’auront aucune incidence au classement.

La première partie des benjamins qui comptera se jouera le 21 septembre, dès midi, à domicile, avec la visite des Mustangs de l’école Odyssée — Dominique-Racine de Chicoutimi. Les juvéniles entameront leur saison face à la même école, aussi le 21, dès 9 h.

Le deuxième et dernier programme local de la saison se jouera sous les projecteurs, en « Friday Night Lights », le 25 octobre.