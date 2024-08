Les défis de la communauté 2SLGBTQIA+ sur la Côte-Nord

Le 17 août, la communauté 2SLGBTQIA+ de la Côte-Nord s’est réunie autour un pique-nique organisé par le comité Queer Nord. Cet événement a permis aux membres de la communauté de se retrouver, d’échanger et de renforcer les liens dans une région où les ressources dédiées restent limitées. Pour mieux comprendre les enjeux auxquels la communauté fait face, Eli Bourassa, membre active du comité, confie son point de vue sur la situation.

« Ça s’est vraiment super bien passé. Une vingtaine de personnes se sont présentées, certaines de Baie-Comeau, certaines de Sept-Îles qui ont fait l’aller-retour dans la journée pour le pique-nique. Donc ça a été vraiment une très belle journée », se réjouit Eli Bourassa.

Malgré le succès de ce rassemblement, l’organisatrice souligne que les occasions de se réunir restent rares sur la Côte-Nord.

« Ça va faire 2 ans et demi qu’on a un comité LGBTQ+ sur la Côte-Nord, créé quelques mois après le premier pique-nique que j’ai organisé il y a 3 ans », raconte-t-iel.

Le comité essaie le plus possible d’organiser des événements et de favoriser les rassemblements, malgré le peu de ressources.

L’importance du Comité Queer Nord

Le comité Queer Nord, fondé par Mireille Boivin avec l’appui du Regroupement des femmes de la Côte-Nord, est l’une des rares initiatives locales visant à soutenir la communauté 2SLGBTQIA+.

Pour Eli Bourassa, ces initiatives sont cruciales, notamment pour les jeunes qui, comme eux, ont grandi sans beaucoup de ressources ou de lieux de rencontre.

« Ce genre de rassemblement là, je voyais qu’ils se passaient dans les grands centres et je me suis dit pourquoi pas ramener ça sur la Côte-Nord et montrer que la communauté existe aussi ici, même s’il n’y a pas beaucoup de ressources. On existe, on est là, on veut montrer qu’on a une présence ici », déclare l’organisatrice.

Favoriser les rencontres de ce genre permet de rehausser les échanges et de montrer aux membres de la communauté venant des coins les plus reculés qu’ils ne sont pas seuls.

Des enjeux et des tabous encore présents

Les défis auxquels fait face la communauté 2SLGBTQIA+ sur la Côte-Nord sont multiples.

« Le principal enjeu, c’est l’apprentissage, explique Eli. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas et à qui on doit apprendre beaucoup d’informations. Les gens qui ne font pas partie de la communauté ne savent pas. »

En plus de ce besoin d’éducation, la membre active mentionne l’absence de ressources locales pour ceux qui se posent des questions sur leur identité ou leur orientation.

« Souvent, ils vont devoir aller se référer dans les grands centres, à Montréal ou à Québec. Il y a aussi cette partie-là où il faut parler », déplore Eli Bourassa.

Quant aux tabous, cette dernière note une évolution positive, bien que le chemin à parcourir reste long.

« Il y en a de moins en moins sur la Côte-Nord, ça dépend des endroits, explique-t-iel. À Baie-Comeau, il y a de plus en plus d’ouverture et de support. Il y a encore aujourd’hui peut-être un petit peu de méconnu sur la communauté. On doit donc des fois rappeler ce qu’est la communauté, les différentes catégories et aller contre les anciennes mentalités que certaines personnes ont encore. Mais, on voit vraiment une ouverture chez les gens avec les années qui passent. »

Un futur plus serein pour la communauté

« Aujourd’hui, on voit de moins en moins de harcèlement ou d’agressions », constate Eli.

Malgré les obstacles, iel se montre optimiste pour l’avenir de la communauté 2SLGBTQIA+ sur la Côte-Nord. Les événements organisés par le comité Queer Nord contribuent à briser les stéréotypes et à favoriser une plus grande acceptation.

« Avec les années, il y a davantage d’ouverture et de respect », conclut-iel.