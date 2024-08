Important accident de travail chez Équipements Nordiques

Un travailleur de l’entreprise Équipements Nordiques de Sept-Îles a subi de graves blessures dans la nuit du 9 au 10 août dernier. La CNESST est sur le dossier.

La nature des blessures de l’employé est confidentielle, mais elles sont « très importantes ». Il est toutefois hors de danger, indique la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

« Le travailleur devait installer une chargeuse sur roues sur un fardier. Il devait ensuite retirer les roues de la chargeuse à l’aide de vérins. C’est lors de cette opération qu’un des vérins a cédé. La chargeuse a alors glissé et elle est tombée sur le travailleur », précise Isabelle Raymond, responsable des communications à la direction de la prévention-inspection – Nord et Ouest, territoire desservant notamment la Côte-Nord.

Équipements Nordiques ne souhaite pas commenter la situation, puisque le dossier est toujours en traitement. « On travaille en collaboration avec la CNESST. La santé-sécurité est une priorité chez nous et on apporte notre soutien à l’employé », s’est limité à dire Jean-Christophe Legoux, directeur pour l’entreprise située sur la rue Holliday, à Sept-Îles.

À la suite de l’accident, la CNESST a ordonné la suspension des travaux de chargement ou de déchargement d’équipement roulant nécessitant de lever l’équipement et d’effectuer des manipulations sous celui-ci.

L’entreprise doit apporter des correctifs en lien avec la méthode de travail, afin de s’assurer qu’un tel accident ne se reproduise pas. La CNESST ira de suivis auprès de l’employeur, afin de vérifier s’il a apporté les correctifs demandés.