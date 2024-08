Vers une saison touristique record sur la Côte-Nord

La saison touristique a démarré sur les chapeaux de roue cette année, selon Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord. Bien que les statistiques complètes ne soient pas encore disponibles, les premiers mois de la saison montrent des signes encourageants.

« Le début de la saison touristique a été très fort sur l’ensemble du territoire. Quand on regarde les statistiques pour les taux d’occupation de mai et juin, on est en hausse comparé à 2023, et 2023 était une année record », souligne Mme Francoeur-Côté.

Un autre signe positif est la fréquentation des bureaux d’information touristique, qui a augmenté en moyenne de 20 % sur l’ensemble de la région.

« C’est une très bonne donnée qui nous indique que nous avons eu des gens sur l’ensemble du territoire », ajoute fièrement la directrice.

Cette dernière remarque aussi une tendance croissante parmi les touristes à vouloir découvrir la fin de la route 138, ce qui les incite à explorer la Côte-Nord dans son ensemble.

Feux de forêt et grèves des traversiers

Malgré ce début de saison prometteur, le mois de juillet a présenté des défis notables. Les feux de forêt dans la région de Caniapiscau ont eu un impact significatif, entraînant des fermetures de routes et des modifications d’itinéraires pour de nombreux voyageurs.

« Il y a eu beaucoup de craintes, beaucoup de gens ont changé leur itinéraire et ont décidé de ne pas faire ce circuit-là », déplore Joannie Francoeur-Côté.

La grève des traversiers a également causé des perturbations, notamment pendant les deux semaines de la construction, une période normalement cruciale pour le tourisme.

« C’est sur l’ensemble du territoire qu’on a vu des annulations. On n’a pas les détails encore ni les soucis que ça a pu causer. Mais, on a plusieurs entreprises touristiques qui nous ont dit avoir recensé des annulations en lien avec ça », divulgue la dirigeante.

Un été chaud favorise le tourisme

Les conditions météorologiques exceptionnelles de cet été ont joué un rôle déterminant dans le succès de la saison touristique.

Les gens se sont tournés vers des régions comme la Côte-Nord pour profiter du tourisme de plein air et d’aventure grâce aux conditions climatiques plus que favorables.

« C’est sûr et certain que vu qu’on a eu des températures exceptionnelles sur la Côte-Nord depuis le début de l’été, ça a clairement contribué. Dans les grands centres, il a fait extrêmement chaud, donc pour nous, ce sont des températures idéales », affirme la directrice de Tourisme Côte-Nord.

Les activités phares de la Côte-Nord

Parmi les activités les plus prisées de la région, l’observation des mammifères marins reste un incontournable, tout comme la visite de l’archipel de Mingan en Minganie.

Cependant, une nouvelle tendance émerge : la collection d’autocollants des différentes municipalités de la Côte-Nord.

« Ce côté de partir à la conquête des autocollants de la Côte-Nord a été très, très, très populaire. Et ça se rattache à l’objectif de la fin de la route qui est lié à cette mission d’aller chercher des autocollants dans les différentes municipalités », souligne Mme Francoeur Côté.

Actuellement, plusieurs municipalités sont même en rupture de stock des autocollants, victimes de leur succès.

Un engouement grandissant

La popularité de la Côte-Nord ne cesse de croître, et avec elle, l’intérêt pour ses attraits naturels et ses initiatives touristiques.

Aujourd’hui, la région s’affirme comme une destination incontournable, attirant toujours plus de visiteurs en quête d’aventure, de nature et de découvertes uniques.

« La Côte-Nord continue d’émerger touristiquement parlant. On voit qu’il y a un engouement pour notre région de plus en plus grand et que les gens s’y intéressent de plus en plus. C’est le fun de voir qu’il y a beaucoup d’entreprises et de promoteurs touristiques qui se structurent autour de ça », conclut Joannie Francoeur Côté.

