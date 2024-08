Un regain pour la Ligue de touch football de Sept-Îles

Le coup d’envoi de la 43e saison de la Ligue de touch football de Sept-Îles sera donné le mardi 27 août. Tant chez les hommes que chez les femmes, il y a une équipe de plus, avec respectivement sept et quatre clubs.

« On est content qu’il y ait un regain au niveau des jeunes. Ça faisait quelques années qu’on se disait que la ligue était vieillissante », a mentionné la présidente et responsable des communications de la Ligue, Alexandra Breton.

Frédéric Clements pivote la nouvelle équipe masculine. Il est un ancien joueur de football, qui a cheminé du secondaire au niveau universitaire.

Chez les filles, quelques jeunes joueuses déjà actives dans la ligue ont décidé de changer de couleurs pour se joindre à des recrues, amenant ainsi une formation de plus.

Il faut remonter à la saison 2018 pour autant d’équipes d’hommes alors qu’on en comptait huit. La Ligue de touch football de Sept-Îles en comptait six lors des quatre dernières saisons. Chez les femmes, il y avait que trois clubs lors des deux derniers automnes.

Les meilleures saisons en termes de nombre d’équipes au cours des dix dernières années sont celles de 2014 et 2015 avec dix formations masculines et six féminines.

Du sang neuf

Il n’y a pas que sur le terrain qu’il y a un vent de fraicheur. Quelques jeunes adultes ont joint le comité.

« Ça fait du bien, on avait besoin de sang neuf. Ça devenait lourd pour nous d’être juste trois », a indiqué Mme Breton. Ils sont maintenant huit à se partager les tâches.

« Ça nous prenait de la relève pour prendre le relais dans deux, trois ans », a-t-elle ajouté.

À moins d’un changement, la saison 2024 n’aura comme activités que les rencontres de la saison régulière, les séries, avec les finales le 26 octobre, et le party de fin de saison.

« On va y aller mollo pour cette année et on verra pour le futur. Les jeunes ont beaucoup d’idées », a souligné la présidente.

Avec l’augmentation du prix de la location du terrain, les responsables ont haussé le coût d’inscription des équipes, ce qui n’avait pas été fait depuis quelques années. Ils recherchent également des commanditaires, en argent ou en services, notamment pour récompenser les joueuses et joueurs à la fin de la saison.

Les matchs sont disputés au terrain synthétique, près du Cégep, en semaine, les mardis, mercredis et jeudis, à 19h et 20h40, et les samedis et dimanches, entre 10h et 15h, selon le calendrier.