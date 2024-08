Plus d’inspections sur les chantiers de construction et un projet de loi cet automne

Le ministre du Travail Jean Boulet déposera dans les prochaines semaines un projet de loi qui touchera à la qualité et à la sécurité de la construction, ainsi qu’à la qualification des entrepreneurs.

Il en a fait l’annonce, mardi à Montréal, au moment où l’organisation Garantie de construction résidentielle (GCR) annonçait également que d’ici 2029, progressivement, elle inspectera non plus une, mais trois fois les habitations neuves sous sa juridiction.

GCR administre le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et s’occupe des immeubles de quatre étages et moins.

À l’heure actuelle, l’organisation emploie une vingtaine d’inspecteurs et prévoit en employer près d’une centaine d’ici la fin de son plan en 2029.

Le futur projet de loi du ministre Boulet ira plus loin et ne se limitera pas à la construction résidentielle, par exemple. Il va revoir le modèle d’inspection et de surveillance et s’intéressera aussi aux attestations de conformité, a fait savoir le ministre du Travail, lors d’une rencontre avec la presse.