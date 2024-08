Le serpent de roches fracasse un record canadien en moins d’un mois

Le record canadien de serpent de roches était détenu par Lucas Walker, un jeune homme de Toronto, qui avait réussi à comptabiliser 8 000 roches en 2021. Aujourd’hui, ce même projet n’existe plus. Mais, Hugo Jobin, qui a repris l’idée, a réussi à faire vivre un serpent de plus de 14 000 cailloux au parc des Pionniers de Baie-Comeau, et ce, en un mois.

Le 24 juillet 2024, Hugo et sa maman déposaient les toutes premières roches formant un serpent pour rendre le courageux garçon de huit ans heureux.

Voulant impliquer la population dans son projet en caressant de battre le record du monde, Hugo Jobin et sa famille ne s’attendaient pas à voir l’ampleur de cette idée grandir aussi rapidement.

En date du 26 août en soirée, 14 085 cailloux peints formaient un serpent artistique aux mille et une couleurs aux abords de la promenade Champlain.

« Le record du monde est maintenant atteignable », lance le jeune garçon en rémission d’une leucémie.

Touché par l’implication de toutes les personnes qui ont pris le temps de déposer une œuvre à la sienne, Hugo ressent une énergie et une motivation encore plus forte pour continuer ses traitements.

Il est à noter que les gens qui désirent participer à cette œuvre collective doivent se rendre près de la marina, où il y a un stationnement entre celle-ci et le parc des pionniers. Le serpent de roches est maintenant vis-à-vis l’avenue Cartier.

Rappelons qu’il est important de vernir les roches peinturées avant de les déposer afin qu’elles gardent leurs couleurs malgré toutes les intempéries.