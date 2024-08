Une vague sans précédant d’un virus mortel pour les chiens est observée à Sept-Îles. Plus d’une vingtaine de cas de parvovirus en deux semaines ont été rapportés à la Clinique Vétérinaire Septilienne, qui a simplement cessé de les compter.

Le virus qui cause des symptômes digestifs sévères, voire mortels chez les chiots ou les chiens non vaccinés n’en est pas à sa première vague. Toutefois, l’ampleur de celle qui sévit actuellement surprend la Dr Isabelle Plamondon, propriétaire de la Clinique Vétérinaire Septilienne.

« Je n’ai jamais vu ça, autant de cas que ça », lance Dr Plamondon, qui compte 17 années d’expérience. Elle peine à expliquer cette importante recrudescence. La pénurie de vétérinaires qui frappe partout au Québec retarde la possibilité de faire vacciner rapidement certains animaux, mais ne peut à elle seule expliquer le phénomène.

Une protection contre le parvovirus est incluse dans les vaccins de base pour les chiens. Pour une bonne protection, l’animal doit recevoir un premier vaccin après 16 semaines d’âge, un rappel un mois plus tard, ensuite un an plus tard, puis aux trois ans, durant toute sa vie.

« Techniquement, les symptômes sont moins pire, mais un chien adulte peut être à risque de mourir quand même, il peut aussi le transmettre », affirme Dr Plamondon.

S’il faut compter 130 $ pour un examen et les vaccins de base, on parle de 3 000 $ à 5 000 $ pour faire hospitaliser un chien souffrant du parvovirus.

Le virus est extrêmement contagieux. Par exemple, simplement en promenant un chien malade dans un quartier, les autres chiens du secteur sont mis à risque.

« Tout ce qui a été en contact avec le chien et avec vos souliers et vos mains a maintenant du virus. TOUT. Objets, humains, planchers, poignées de porte, etc. !! », a écrit la Clinique dans une publication de sensibilisation sur ses réseaux sociaux.